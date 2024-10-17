Минобороны России сообщает об освобождении Максимильяновки на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что этот населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Юг».

Кроме этого, за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям 10 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Орехово-Васильевка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Курахово, Ильинка и Катериновка на территории ДНР.

При этом подразделения «Юга» отразили контратаку штурмовой группы из состава 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Враг в районе ответственности группировки потерял до 965 боевиков, 155-миллиметровую гаубицу М777 и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Также сообщается об уничтожении станции РЭБ «Анклав-Н» и четырех складов с боеприпасами.

Наши войска продолжают продвигаться вперед. Так, ранее были опубликованы кадры боя за частный сектор под Курахово в ДНР.

Ранее сообщалось, что российские «Грады» накрыли огнем опорники ВСУ на правобережье Днепра.

Материалы подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.