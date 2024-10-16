Белоусов поздравил бойцов с освобождением Михайловки в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил личный состав и командиров 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике.

«В ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почетное наименование "гвардейское"», - сказано в телеграмме оборонного ведомства.

Шестеро бойцов удостоены высокого звания Героя России за мужество и невероятную стойкость, проявленные при выполнении воинского долга, более 1600 воинов отмечены государственными наградами.

Глава оборонного ведомства поблагодарил бойцов за успешное выполнение задач и верность воинской присяге.

Белоусов выразил уверенность, что Вооруженные Силы РФ и впредь будут стоять на страже национальный интересов Родины и продолжат с честью выполнять поставленные ею задачи.