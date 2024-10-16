МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Михайловки в ДНР

Более 1600 бойцов бригады отмечены госнаградами, шестеро воинов удостоены звания Героя России.
Ян Брацкий 2024-10-16 00:17:44
© Фото: Дмитрий Харичков, РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил личный состав и командиров 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике.

«В ходе проведения специальной военной операции соединение успешно выполняет боевые задачи, проявляя образцы храбрости и отваги, доказывая, что по праву носит почетное наименование "гвардейское"», - сказано в телеграмме оборонного ведомства.

Шестеро бойцов удостоены высокого звания Героя России за мужество и невероятную стойкость, проявленные при выполнении воинского долга, более 1600 воинов отмечены государственными наградами.

Глава оборонного ведомства поблагодарил бойцов за успешное выполнение задач и верность воинской присяге.

Белоусов выразил уверенность, что Вооруженные Силы РФ и впредь будут стоять на страже национальный интересов Родины и продолжат с честью выполнять поставленные ею задачи.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #награждение #Белоусов #Михайловка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 