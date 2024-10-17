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Люди в камуфляже выгнали прихожан из храма УПЦ в Черкассах

У православных отобрали телефоны, запрещали снимать происходящее и силой выталкивали из собора.
Виктория Бокий 2024-10-17 08:52:13
© Фото: pravoslavie, Telegram © Видео: pravoslavie, Telegram

Люди, одетые в камуфляж и балаклавы, силой ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора в Черкассах, когда там проходила ночная литургия. Об этом сообщили представители Черкасской епархии в своем Telegram-канале.

Сообщается, что неизвестные отбирали у прихожан телефоны, срывали камеры видеонаблюдения и выгоняли верующих из храма.

Также они оцепили епархиальное общежитие, где находятся дети священников.

Как сообщил СПЖ (Союз православных журналистов), 29 сентября неизвестные уже пытались захватить храм, однако верующие смогли его отстоять.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее на Украине по отношению к УПЦ изничтожением истинного православия на корню.

#в стране и мире #Украина #Православие #УПЦ #храм #Захват #черкассы
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