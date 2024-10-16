Опубликованы кадры боя за частный сектор под Курахово в ДНР

«Звезда» публикует кадры боев за частный сектор в районе города Курахово на территории Донецкой Народной Республики.

Там дом за домом российские штурмовики зачищают украинские опорные пункты, где противник оборудовал огневые точки. Неприятеля давят бойцы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Юг».

Корреспондент «Звезды» Анастасия Авсюк сообщает, что противник выдыхается. Украинских боевиков продолжают гнать все дальше - на запад от Донецка. Взятие Максимильяновки, которая уже почти полностью под нашим контролем, вслед за Марьинкой и Георгиевкой, позволит вплотную подойти к Курахово. На подступах к городу сейчас идут ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что экипаж российского танка Т-80 уничтожил сразу два бронеавтомобиля MaxxPro ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.