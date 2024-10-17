МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские «Грады» накрыли огнем опорники ВСУ на правобережье Днепра

Минобороны России показало работу артиллеристов, поражающих цели на правом берегу реки.
2024-10-17 11:16:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы артиллеристов.

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. Огонь корректировался с помощью беспилотников, камеры фиксировали результаты попаданий.

Отстрелявшись, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район на перезарядку.

В описании к видео сказано, что расчеты «Градов» группировки войск «Днепр» в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 