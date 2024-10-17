Российские «Грады» накрыли огнем опорники ВСУ на правобережье Днепра

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы артиллеристов.

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. Огонь корректировался с помощью беспилотников, камеры фиксировали результаты попаданий.

Отстрелявшись, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район на перезарядку.

В описании к видео сказано, что расчеты «Градов» группировки войск «Днепр» в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.