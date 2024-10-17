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В РПЦ назвали Украинскую православную церковь мишенью для экстремистов

Вахтанг Кипшидзе выразил уверенность, что попытку захвата храма в Черкассах не осудят в политическом истеблишменте западных стран.
Владимир Рубанов 2024-10-17 11:13:57
© Фото: Cherkasy_Blagovestnyk/Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Киев объявил мишенью Украинскую православную церковь, заявил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, экстремисты и террористы, объединившиеся вокруг фейковой структуры ПЦУ, будут делать все возможное, чтобы издеваться над верующими, лишать их храмов, монастырей и приходов и в конечном счете добиться ликвидации УПЦ.

«Этот акт террора, который произошел сегодняшней ночью, свидетельствует о том, что представители ПЦУ и их покровители способны вести себя как самые настоящие террористы и при этом чувствуют свою полную безнаказанность, свободу творить все, что им взбредет в голову», - сказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ выразил уверенность, что случившееся снова не осудят в политическом истеблишменте западных стран.

В ночь на 17 октября группа вооруженных людей ворвалась в Архангело-Михайловский собор в Черкассах. Прихожанам удалось вышвырнуть бандитов из храма.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Украина #РПЦ #ПЦУ #УПЦ #экстремисты #наш эксклюзив #захват храма #вахтанг кипшидзе #украинская православная церковь
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