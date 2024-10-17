Верующие УПЦ отстояли Архангело-Михайловский собор в Черкассах

Верующие Украинской православной церкви выгнали захватчиков из Архангело-Михайловского собора в Черкассах. Ранее одетые в камуфляж и балаклавы люди ворвались в храм, когда там проходила ночная литургия.

Около 100 налетчиков выбросили с территории церкви верующих, сообщили в Черкасской епархии. После этого к собору стали подтягиваться защитники церкви.

Судя по размещенным в Сети кадрам, захватчики были вооружены. Они отбирали телефоны, сорвали камеры видеонаблюдения и ворвались в здание епархиального управления.

Защитники церкви использовали скамейки и другие подручные средства. В итоге верующие силой вытолкали бандитов из храма, несмотря на то что те угрожали применить оружие.

Неизвестные уже пытались захватить храм 29 сентября, и тогда верующие смогли его отстоять, сообщили в Союзе православных журналистов.