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Верующие УПЦ отстояли Архангело-Михайловский собор в Черкассах

Бандиты были вооружены. Защитники церкви использовали скамейки и другие подручные средства.
Владимир Рубанов 2024-10-17 09:45:54
© Фото: Telegram/pravoslavie © Видео: Telegram/pravoslavie

Верующие Украинской православной церкви выгнали захватчиков из Архангело-Михайловского собора в Черкассах. Ранее одетые в камуфляж и балаклавы люди ворвались в храм, когда там проходила ночная литургия.

Около 100 налетчиков выбросили с территории церкви верующих, сообщили в Черкасской епархии. После этого к собору стали подтягиваться защитники церкви.

Судя по размещенным в Сети кадрам, захватчики были вооружены. Они отбирали телефоны, сорвали камеры видеонаблюдения и ворвались в здание епархиального управления.

Защитники церкви использовали скамейки и другие подручные средства. В итоге верующие силой вытолкали бандитов из храма, несмотря на то что те угрожали применить оружие.

Неизвестные уже пытались захватить храм 29 сентября, и тогда верующие смогли его отстоять, сообщили в Союзе православных журналистов.

#Украина #УПЦ #верующие #черкассы #захват храма #Архангело-Михайловский собор
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