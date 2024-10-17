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Раскрыты подробности гибели сотрудницы зоопарка, которую загрызли львы

Леокадия Перевалова зашла в вольер, чтобы убрать там, но не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. Хищники набросились на нее, от полученных травм она скончалась.
Ирина Егорова 2024-10-17 10:08:57
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Олег Зубков, директор парка «Тайган» в Крыму, где накануне львы загрызли сотрудницу, рассказал «Звезде», что львы, которые однажды попробовали человеческое мясо, становятся людоедами. Больше всего главу зоопарка ужаснуло то, что хищники были сыты.

«Они не просто убили, а еще и обглодали, начали глодать ноги. И в этом ужас, потому что, если львы попробовали человеческого мяса, то они становятся людоедами», - сказал он.

Директор добавил, что льва и двух львиц год назад привезли из мариупольского зоопарка.

«Они хищники, к ним претензий мы не можем иметь, потому что такова природа хищников. И расправляться с ними нет никакого смысла», - высказался глава зоопарка о дальнейшей судьбе животных.

По словам Зубкова, женщина проработала в зоопарке со дня его основания, с 2006 года, почти 17 лет, знала биографию и поведение каждого льва и была большим профессионалом. 

Сам директор думает, что роковой ошибкой стали рутинная работа и человеческий фактор, а также пренебрежение элементарными средствами безопасности.

«Зоопарки - это объекты повышенной опасности, это не только детский смех, радость и удовольствие от общения с животным. Это большая ответственность и большая опасность при обслуживании животных», - добавил он. 

Похороны Леокадии Переваловой состоятся 18 октября.

Напомним, что накануне в Крыму в сафари-парке «Тайган» львы насмерть загрызли сотрудницу парка, которая много лет обслуживала вольеры с хищниками. Она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. СК РФ возбудил уголовное дело.

#Крым #смерть #Трагедия #наш эксклюзив #сафари-парк #Лев
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