В Крыму львы растерзали сотрудницу сафари-парка

Сегодня днем в крымском парке «Тайган» львы напали на работницу, которая убирала клетки. От полученных травм женщина скончалась. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

В ведомстве сообщили, что заведено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Сейчас ведется следствие.

По предварительной информации, сотрудница парка во время уборки не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате на нее накинулись три льва.

Отмечается, что погибшая женщина проработала на территории почти 17 лет.