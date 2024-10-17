Nord Stream отрицает взрыв как причину повреждения «Северных потоков»

Компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток», не согласилась с выводами страховой компании о вмятине на трубе на одной из ниток, которая, предположительно, является результатом взрыва в сентябре 2022 года.

Оператор попросил предоставить «строгие доказательства» тому, утверждая, что вмятины могли появиться на корпусе труб раньше из-за внешнего воздействия.

По мнению оператора газопровода, «страховка» должна компенсировать ущерб от взрывов в размере €380 млн и дополнительно €190 млн за вмятину. В страховой компании не собираются делать никаких выплат, так как повреждения нитки связано с конфликтом между РФ и Украиной, что не считается страховым случаем, сообщает РБК.

По этому поводу идет разбирательство в Высоком суде Лондона.

Напомним, что теракт на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года на участке в Балтийском море. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. В результате теракта уцелела одна ветка трубопровода, Россия выразила готовность поставлять газ через нее, однако в Европе это предложение не одобрили.

По данным расследования, которое провела Германия, в подрыве «СП» могла участвовать группа из шести человек из числа украинских дайверов. По мнению же американского журналиста Сеймура Херша, подрыв газопровода подготовила администрация Байдена из-за опасения, что Германия, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.