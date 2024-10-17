МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Nord Stream отрицает взрыв как причину повреждения «Северных потоков»

Оператор газопровода сообщил в суде, что компаниям предстоит доказать связь взрыва с деформацией.
Ирина Егорова 2024-10-17 10:43:08
© Фото: Danish Defense Ministry, XinHua, Globallookpress

Компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток», не согласилась с выводами страховой компании о вмятине на трубе на одной из ниток, которая, предположительно, является результатом взрыва в сентябре 2022 года.

Оператор попросил предоставить «строгие доказательства» тому, утверждая, что вмятины могли появиться на корпусе труб раньше из-за внешнего воздействия.

По мнению оператора газопровода, «страховка» должна компенсировать ущерб от взрывов в размере €380 млн и дополнительно €190 млн за вмятину. В страховой компании не собираются делать никаких выплат, так как повреждения нитки связано с конфликтом между РФ и Украиной, что не считается страховым случаем, сообщает РБК.

По этому поводу идет разбирательство в Высоком суде Лондона.

Напомним, что теракт на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года на участке в Балтийском море. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. В результате теракта уцелела одна ветка трубопровода, Россия выразила готовность поставлять газ через нее, однако в Европе это предложение не одобрили.

По данным расследования, которое провела Германия, в подрыве «СП» могла участвовать группа из шести человек из числа украинских дайверов. По мнению же американского журналиста Сеймура Херша, подрыв газопровода подготовила администрация Байдена из-за опасения, что Германия, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.

#Северный поток #газопровод #выплаты #обвинение #труба #страховка #иск #оператор #вмятина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 