Экипаж Т-80 уничтожил сразу два бронеавтомобиля Max Pro

Два американских бронеавтомобиля MaxxPro уничтожили наши танкисты на Южно-Донецком направлении. Экипажи Т-80БВМ работают как с места, так и в движении. Днем и ночью они ликвидируют вражеские огневые точки и прокладывают коридоры через минные заграждения, обеспечивая тем самым продвижение штурмовиков.

Прямой наводкой танкисты подразделения из Приморья жгут технику националистов. Подъехали незаметно - наши газотурбинные танки Т-80БВМ практически не слышно.

«Мы заехали, они спокойно себе ходили, водитель MaxxPro сидел в машине. Мы заехали, они увидели нашу машину, испугались, не понимали что происходит, мы начали работать. Обе MaxxPro были уничтожены», - рассказал наводчик-оператор с позывным «Ворон».

Танк врывается в поселок, проламывая оборону противника. Боевую машину атакует вражеский FPV-дрон. Мощный взрыв, но в следующую секунду наш экипаж в упор расстрелял вражескую бронетехнику - цель горит, а танкисты как ни в чем не бывало откатились с огневой позиции. Тотальная маскировка и антидроновая защита - необходимость в условиях современного боя.

«Хорошо помогает, они запутываются, падают, не срабатывают и даже если срабатывают, то до брони не долетают», - объяснил командир танка с позывным «Чапай».

Командир танка из Чувашии, наводчик из Тюмени, механик-водитель из Алтайского края. Вместе на передовой с самого начала специальной военной операции. Их главная защита, говорят танкисты, это надежда на боевых товарищей. Действуют мужественно и решительно от того что уверены - свои в беде не оставят.

«Никогда никто никого не бросает. Экипаж эвакуировался, покинул танк из-за невозможности вести бой, кто-то ранен. Обязательно найдется кто-то из батальона в тыловом районе, кто эвакуирует», - заверил «Чапай».

Работают днем и ночью. Тепловизионная техника плюс боевой опыт позволяют это. Механик-водитель рассказал, как в темноте увидел полет вражеской потивотанковой ракеты. Успели увернуться, зацепило по касательной.

«Они в ту сторону смотрели. Наводчик и командир танка, а я смотрел вперед. Смотрю - летит - доклад. Командир танка говорит: "Пушку на 30, откат". Откатились в безопасное место, смотрим, а там все горит. Обслужили, сделали, на следующую ночь обратно выехали», - вспомнил механик-водитель с позывным «Мура».

Прибывающие на пополнение добровольцы - контрактники проходят обучение и по началу работают вторым номером. На боевых задачах их прикрывают уже опытные экипажи.

«Желание учиться у всех бешеное. Перенять опыт, научиться у товарищей. Гоняем их на полигонах, потом боевые выезды», - рассказал командир танкового батальона с позывным «Алтай».

У танковых экипажей практически ежедневно по несколько боевых выездов. Танкисты обеспечивают наступление наших штурмовых подразделений, которые так же ежедневно сейчас продвигаются вперед на Южно-Донецком направлении.