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Бойцы рембата реанимировали американскую бронемашину MaxxPro

Российские военные вытягивают подбитую вражескую технику и восстанавливают ее в тылу.
Анастасия Авсюк 2024-10-14 20:07:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ежедневно украинские националисты теряют в бою большое количество иностранной техники. Российские военные вытягивают подбитые машины и восстанавливают их в тылу. Западных экземпляров становится все больше и больше.

Так, например, инженеры и техники ремонтного батальона группировки войск «Центр» смогли реанимировать обездвиженную под Красноармейском бронемашину MaxxPro американского производства.

«Мы восстановили болты, поставили элементы бронезащиты. Осколками были повреждены радиаторы, все было поражено, все это мы подбирали», - рассказывает командир автомобильного ремонтного взвода Александр Кулагин.

Также у MaxxPro оказались повреждены все основные агрегаты: коробка передач, тормозная система и вся электрика. Наши бойцы заменили зарубежные детали на отечественные.

«Было восстановлено электрооборудование техники. После этого произвелся первый запуск двигателей. Далее мы приступили к восстановлению охлаждения», - говорит командир роты ремонтного батальона Виктор Зорин.

Кроме того, российские военные восстановили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88A2 «Геркулес». Для этого пришлось изучать инструкцию в 700 страниц. После этого еще три дня ушло на исследование машины.

Зарубежную БРЭМ смогла вытянуть всего одна наша ремонтно-эвакуационная машина, несмотря на то, что ее вес меньше почти в два раза. Машина визуально почти не отличается от российских аналогов, но она неповоротлива и может увязнуть, поэтому пока наши бойцы не спешат отправлять ее на передовую.

#техника #восстановление #МО РФ #Ремонт #геркулес #СВО #MaxxPro
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