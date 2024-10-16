В Госдуме не поддержали законопроект об альтернативе ЕГЭ

В Госдуме не оценили предложение предоставить выпускникам возможность выбирать между сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) и госэкзамена по образовательным школьным программам. Соответствующий законопроект был отклонен, сообщила первый зампред Комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Это может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы, не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы», - объяснила депутат позицию Комитета в отношении создания подобной альтернативы ЕГЭ.

Тем не менее некоторые депутаты не согласны с подобной критикой в адрес нового экзамена, предположив, что если школьникам дать выбор, единицы остановят его на сдаче ЕГЭ. По словам Лантратовой, депутаты продолжат выступать против подобной принятой в современной России формы итоговой аттестации.

Напомним, предложения отменить ЕГЭ зазвучали в нашей стране в текущем году. В частности, в Госдуме призвали заменить единый экзамен на традиционную аттестацию, однако некоторые посчитали, что Россия еще не готова к серьезным изменениям в системе ЕГЭ.