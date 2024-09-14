В Госдуме объяснили, почему ЕГЭ не отменят в ближайшее время

Россия пока не готова к серьезным изменениям в системе единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказал первый заместитель председателя Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Как пишет «360», законопроект об отмене ЕГЭ не нашел поддержки в российском правительстве. Однако, сторонники отмены единого государственного экзамена обещают продолжить работу в этом направлении.

По словам депутата Смолина, законопроектов под названием «Анти-ЕГЭ» в Государственной думе насчитывалось около нескольких десятков.

«Последний, который предполагает полную отмену ЕГЭ, я не подписал: мы предлагали более мягкую версию возвращения единого госэкзамена в добровольный режим», - сказал парламентарий.

Он также добавил, что на протяжении последних лет, начиная с 2002 года, вреда он ЕГЭ больше, чем пользы.

Как рассказал депутат, на специальных слушаниях по поводу ЕГЭ в Рособрнадзоре он предложил рассмотреть идею единого госэкзамена с точки зрения трех основных задач образовательной политики: подготовки кадров, воспитания гражданина и многостороннего развития личности. Смолин считает, что ни по одному из них эта система аттестации не способствует.

«Мы предложили самый мягкий вариант: если выпускник непременно хочет (поступать в - Прим.ред.) московский или питерский вуз, и ему удобнее попытаться сделать это через ЕГЭ, мы такое право оставляем», - сказал он.

Зампред Госдумы по науке и высшему образованию также добавил, что на рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект, в котором заложена позиция, что если парень или девушка собираются в вуз или колледж в своем регионе, они имеют право выбрать классический экзамен.

«Закону, который представили мои коллеги, не хватает поддержки правительства… Мы знаем, что большинство в Госдуме голосует только за то, что предлагает кабмин», - сообщил Смолин.

Он считает, что пока политическая элита в основной ее массе не дозрела, чтобы серьезно изменить ситуацию с единым госэкзаменом.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, когда отменят ЕГЭ. По его словам, это станет возможным, когда появится понятная для учителей, выпускников и их родителей альтернатива.