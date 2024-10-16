МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон признал ограниченность арсеналов для помощи Украине и Израилю

Глава пресс-службы Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что для США в приоритете их собственная боеготовность.
Ян Брацкий 2024-10-16 03:19:24
© Фото: Aimee DilgerKeystone Press Agency Global Look Press

У Пентагона ограничены запасы военной помощи для Украины и Израиля. Об этом журналистам заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх.

«Справедливо будет сказать, что наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты, чтобы помочь поддержать Украину и Израиль. Вы видели, как мы столкнулись с проблемами, когда дело дошло до восстановления оборонно-промышленной базы», - заявила Сингх в ходе брифинга.

Для Вашингтона остается в приоритете собственная боеготовность, что каждый раз учитывается при расчете объемов помощи другим странам, напомнила она.

Тем не менее, ранее Пентагон подтвердил передачу Израилю батареи противоракетной обороны THAAD для отражения возможной воздушной атаки со стороны Ирана. Соответствующее распоряжение отдал глава Белого дома Джо Байден.

Борющаяся за кресло президента США Камала Харрис ранее заявила, что Вашингтон не должен прекращать помогать другим странам из-за внутренних проблем. По ее мнению, в этом выражается роль США как «мирового лидера».

#Украина #сша #Пентагон #Израиль #Арсенал #харрис #военная помощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 