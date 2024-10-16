Пентагон признал ограниченность арсеналов для помощи Украине и Израилю

У Пентагона ограничены запасы военной помощи для Украины и Израиля. Об этом журналистам заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства США Сабрина Сингх.

«Справедливо будет сказать, что наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты, чтобы помочь поддержать Украину и Израиль. Вы видели, как мы столкнулись с проблемами, когда дело дошло до восстановления оборонно-промышленной базы», - заявила Сингх в ходе брифинга.

Для Вашингтона остается в приоритете собственная боеготовность, что каждый раз учитывается при расчете объемов помощи другим странам, напомнила она.

Тем не менее, ранее Пентагон подтвердил передачу Израилю батареи противоракетной обороны THAAD для отражения возможной воздушной атаки со стороны Ирана. Соответствующее распоряжение отдал глава Белого дома Джо Байден.

Борющаяся за кресло президента США Камала Харрис ранее заявила, что Вашингтон не должен прекращать помогать другим странам из-за внутренних проблем. По ее мнению, в этом выражается роль США как «мирового лидера».