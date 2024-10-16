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Харрис: США не следует прекращать помощь странам из-за своих проблем

Оказывая финансовую помощь другим странам, Вашингтон якобы выполняет свои обязанности мирового лидера, добавила вице-президент.
Елизавета Кондрикова 2024-10-16 02:50:48
© Фото: CNP, AdMedia Globallookpress

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выразила мнение, что Вашингтон не должен прекращать помощь другим странам из-за внутренних проблем в стране, в этом выражается роль США как «мирового лидера».  

«Я твердо убеждена, что Америке никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера. Это отвечает интересам нашей национальной безопасности, каждого из нас как американцев и нашему положению на мировой арене», - цитирует ТАСС слова Харрис, сказанные ей в эфире радиостанции iHeartRadio.

Тем самым она отреагировала на вопрос по поводу выделения американским правительством средств на поддержку иностранных государств в то время, как сами США сталкиваются с вызовами внутри страны. По словам вице-президента, США могут одновременно заниматься как внешними, так и внутренними проблемами.

Напомним, на данный момент США являются крупнейшим партнером Израиля, который помимо боевых действий в секторе Газа также начал наземную операцию в Ливане. В воскресенье 13 октября стало известно о передаче американской стороной Тель-Авиву батареи противоракетной обороны THAAD.

Одновременно с этим многие страны Европы заявляют о приостановке военной помощи Тель-Авиву.

#сша #Вашингтон #Камала Харрис #финансовая поддержка #выделение средств
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