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В Пентагоне подтвердили передачу Израилю противоракетных систем THAAD

Глава Пентагона Ллойд Остин одобрил развертывание систем THAAD в Израиле по указанию президента США Джо Байдена.
Игнат Далакян 2024-10-13 20:10:31
© Фото: defense.gov

Пентагон подтвердил передачу Израилю батареи противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для отражения возможной атаки Ирана баллистическими ракетами на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер в письменном заявлении.

«По указанию президента США министр ( обороны Ллойд - Прим. ред.) Остин одобрил развертывание в Израиле батареи THAAD и связанной с ней команды американских военнослужащих», - отметил Райдер.

Он также добавил, что батарея THAAD дополнит интегрированную систему противовоздушной обороны Израиля. По словам Райдера, эти действия подчеркивают непоколебимую приверженность США защите Израиля и американцев в Израиле от любых дальнейших атак Ирана с применением баллистических ракет.

Ранее о размещении в Израиле противоракетных комплексов THAAD сообщил 12-й канал израильского телевидения. Отмечалось, что системы будут использоваться американскими военнослужащими на территории США.

#в стране и мире #сша #Пентагон #Израиль #системы THAAD
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