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США разместят в Израиле системы THAAD для отражения ракет Ирана

ПРО THAAD будут эксплуатироваться американскими солдатами на территории Израиля.
Игнат Далакян 2024-10-12 22:24:21
© Фото: defense.gov

Соединенные Штаты разместят в Израиле противоракетные комплексы THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к возможной атаке Ирана. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения без ссылок на источники.

«В рамках подготовки к ответу Израиля на иранское нападение США отправят в Израиль батареи ПРО для перехвата баллистических ракет», - цитирует РИА Новости новостную службу телеканала.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны THAAD будут использоваться военнослужащими США на израильской территории. Количество противоракетных комплексов не называется.

Напомним, Иран во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября. По данным ЦАХАЛ, иранская сторона выпустила около 230 снарядов. при этом в израильской армии добавили, что большинство выпущенных ракет было перехвачено.

Постпред Израиля при Организации Объединенных Наций Дэнни Данон заявил, что израильские власти обсуждают варианты ответа на иранскую атаку. По словам дипломата, для ответных действий будет выбрано место и способ.

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