Отряд «Барс-Белгород» завершил формирование 1-го стрелкового батальона. Накануне в него вступили еще два заместителя губернатора Белгородской области. Это Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц.

На время службы их контракты региональной государственной службы будут приостановлены. Вместе с ними ряды бойцов-добровольцев пополнили многие сотрудники муниципальных и региональных органов власти.

«Батальон выполняет очень ответственные и сложные задачи по охране объектов жизнеобеспечения и поддержке режима КТО. Поэтому мы с коллегами приняли решение нести тут службу. Думаю, что многие возьмут с нас пример. Ранее я служил в армии, поэтому навыки определенные имеются. Здесь мы также будем проходить определенную подготовку, чтобы быть готовыми выполнять свои прямые обязанности», - рассказал заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц.

Сейчас добровольцы проходят интенсивный курс боевой подготовки. Опытные инструкторы обучают бойцов всему, что может им пригодиться во время несения службы: стрельбе, метанию гранат, ведению огня с закрытых и открытых позиций, действиям в составе подразделений, навыкам тактической медицины и многому другому.

«Подготовка рассчитана на 21 день. Это борьба с ДРГ противника, эвакуация мирного населения, охрана особо важных объектов. Набор будет проходить до тех пор, пока отряд "Барс" не будет укомплектован до полного штата», - объяснил командир подразделения «Барс-Белгород» с позывным «Рубин».

Работники военкоматов региона отмечают большое число желающих вступить в ряды защитников Белгородской области и страны в целом. Среди уже подавших документы и подписавших контракты не только белгородцы, но и жители других областей.