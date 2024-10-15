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В отряд «Барс-Белгород» вступил заместитель губернатора Гладкова

Рустэм Зайнуллин пытался уйти в войска несколько раз, но его не отпускали сложная ситуация в регионе и большое количество обязанностей.
Владислав Кустов 2024-10-15 21:49:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные продолжают уничтожать украинских националистов. Пока опытные бойцы бьют врага, в Белгородской области и других приграничных регионах укрепляют тыл. Там идет набор добровольцев в отряды БАРС. Желающих очень много. В очередях выстроились люди разных профессий - от водителей до врачей.

Бойцы отрядов БАРС будут охранять важные объекты, бороться с вражескими диверсантам и, если потребуется, эвакуировать мирных жителей. При этом они проходят подготовку, не уступающую тренировкам военнослужащих из штурмовых отрядов.

«Боевая подготовка у нас рассчитана на 21 день. 10 дней - одиночная боевая подготовка, еще 11 дней - это боевая подготовка в составе двоек, троек и подразделений», - рассказал командир подразделения БАРС с позывным «Рубин».

Среди изъявивших желание вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород» оказался и заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин. Уйти в войска он пытался несколько раз, но сложная ситуация в регионе и большое количество обязанностей его не отпускали.

«Идея у меня появилась еще давно. Просто не отпускали. Сейчас, учитывая, что появилось такое добровольческое объединение военизированное именно на территории Белгородской области, вызвался. Руководство меня поддержало», - отметил Рустэм Зайнуллин.

Пока уже подписавшие контракт бойцы проходят слаживание на полигоне, в это же время в военкоматы приходят новые кандидаты. Так, например, в отряд БАРС вступил главный врач белгородской станции скорой помощи Алексей Жиров. Руководить экстренной службой в регионе ему пришлось в непростые ковидные времена. Затем в Белгородской области начали рваться вражеские снаряды. Те испытания, которые он прошел вместе со своими подчиненными, позволили ему сменить медицинский халат на военную форму с уверенностью, что станция и дальше продолжит стойко справляться с нагрузками этого непростого времени.

Отряд «Барс-Белгород» приступит к выполнению своих боевых задач, когда закончатся занятия по боевой подготовке и слаживанию. Сейчас подразделение укомплектовано уже на 70% личным составом. И набор в него продолжается.

#белгородская область #полигон #барс #бойцы #отряд #приграничье
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