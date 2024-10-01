Пехотинец «Перс» рассказал, как двое суток выбирался из окружения ВСУ

Они всегда на передовой и первыми встречают противника лицом к лицу. Бойцы штурмовых подразделений Сухопутных войск. Через минные поля, скрываясь от дронов-камикадзе противника, пехотинец с позывным «Перс» все-таки вышел к своим. Уже в госпитале штурмовик рассказал, как с перебитой рукой и многочисленными осколочными ранениями, истекая кровью, оказался в окружении бойцов ВСУ и вызвал огонь на себя.

«Комбат спросил, уверен ли я? Идет выполнение моей просьбы и после пяти-семи прилетов у меня есть возможность. Я слышу, что хрипят враги, я вылез, проверил, так оно и есть. Получается, что у меня есть время на отход», - рассказал штурмовик с позывным «Перс».

В составе 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск «Перс» штурмовал Георгиевку. Это Кураховское направление. Наши коптеры искали его с воздуха двое суток, рация предательски молчала.

«Это чудо. Когда он перестал выходить на связь мы решили, что все. Грубо говоря, его похоронили. Спустя двое суток дежурный услышал, что он выходит на связь», - вспомнил замкомандира штурмовой роты с позывным «Тарас».

Штурмовик признался, что не сомневался, что боевые товарищи обязательно придут ему на помощь.

«Я ни на минуту не думал, что меня не найдут. Я чувствовал сердцем, что меня ищут, да и прецедентов не было, чтобы кого-нибудь не нашли», - сказал «Перс».

Они остаются главной ударной силой. Штурмовики первыми заходят в освобожденные населенные пункты. Наступление наших войск на территории ДНР продолжается по всей линии фронта.

«Работаем по пехоте, не даем им вылезти, даем нашим ребятам на передке плодотворно работать, выполнять свои задачи», - объяснил командир взвода РСЗО БМ-21 «Град» с позывным «Амид».

Реактивная и ствольная артиллерия, мотострелки, инженеры, танкисты, силы противовоздушной обороны, а теперь еще и беспилотная авиация - Сухопутные войска, как самый многочисленный вид наших Вооруженных Сил выполняют ключевые боевые задачи.

«Бежит противник, особенно на нашем направлении. Не даем ему спуска, чтобы он смог где-то закрепиться. Прессинг, наступление, наступление, наступление. Пехота хорошо работает, подразделения БПЛА, разведка вообще молодцы», - сказал командир танка Т-80БВ с позывным «Лева».

Танкисты-сибиряки горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» неизменно на самом переднем крае. Они разбирают опорные пункты ВСУ на Покровском направлении. Работают обычно прямой наводкой, когда до противника сотни метров. Короткий отдых, время на восстановление и снова на передовую.