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Вооруженные силы России отмечают День Сухопутных войск

В наши дни это самый многочисленный и разнообразный по вооружению вид ВС РФ.
2024-10-01 00:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск. Он установлен указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года. Эта дата связана с созданием первого на Руси постоянного войска, которое имело признаки регулярной армии.

В 1550 году в этот день царь Иван IV (Грозный) издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». И еще долго время Сухопутные войска были единственной вооруженной силой страны.

В наши дни Сухопутные войска - самый многочисленный и разнообразный по вооружению вид ВС РФ. Этот вид войск предназначен для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий.

В ходе СВО Сухопутные войска приобрели огромный боевой опыт. Огромным скачком стало использование самых разных беспилотных средств. Это, например, оперативно-тактические БПЛА, которые могут больше суток находиться в воздухе и освещать обстановку на операционном направлении. Или крошечные коптеры, дающие мотострелковым подразделениям возможность безопасно «заглянуть за угол дома». Впервые в повседневную практику вошло массовое использование дронов для разведки и поражения противника.

Оснащенные танками и БМП бронегруппы применяются для отражения атак противника и поддержки штурмовых подразделений.

Сухопутные войска находят и внедряют новые способы действий артиллерии. Привычными становятся немедленное оставление огневой позиции после выполнения боевой задачи и противоогневой маневр.

Главное командование Сухопутных войск тесно взаимодействует с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Чтобы обеспечить потребности СВО, наращиваются поставки современного вооружения. До конца года в войска должно поступить более шести тысяч новых и модернизированных основных образцов вооружения и военной техники.

В этом году военные вузы выпустили для Сухопутных войск более 1100 лейтенантов. Сейчас большинство из них участвуют в СВО и показывают высокий уровень профессиональной подготовки, проявляют мужество и героизм. За время специальной военной операции звания «Герой Российской Федерации» удостоен 121 выпускник вузов Сухопутных войск.

За массовый героизм и стойкость личного состава в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов 126 воинским частям присвоено почетное наименование «гвардейские».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Сухопутные войска #бпла #танкисты #пехота #день сухопутных войск #профессиональный праздник #СВО
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