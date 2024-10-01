Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем Сухопутных войск. Андрей Белоусов отметил, что воины-пехотинцы своими ратными подвигами вписали немало ярких страниц в историю страны.

Военнослужащие Сухопутных войск показывают высочайшее мастерство и боевую выучку, успешно осваивают сложное современное вооружение, с честью решают поставленные задачи, говорится в приказе главы Минобороны России.

Личный состав войск опирается на опыт предшественников и приумножает их лучшие традиции, отметил Белоусов.

Бойцы Сухопутных войск умело действуют в непростых условиях специальной военной операции. Они вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности России, говорится в поздравлении.

Министр выразил уверенность, что военнослужащие Сухопутных войск и дальше будут повышать свой профессиональный уровень, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов страны.

Белоусов отдельно поблагодарил коллективы оборонных предприятий за разработку и внедрение в производство передовых образцов вооружения и военной техники, укрепление боевой мощи Российской армии.

Глава Минобороны выразил большую признательность ветеранам, чье беззаветное служение Родине является примером для молодого поколения защитников Отечества.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.