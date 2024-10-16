МО РФ показало кадры освобожденного Невского в ЛНР

Минобороны России продемонстрировало видео с освобожденным населенным пунктом Невское на территории Луганской Народной Республики.

Российское оборонное ведомство уточнило, что населенный пункт в результате активных наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Запад».

Также сообщается об освобождении Красного Яра на территории Донецкой Народной Республики. Его освободили наступающие подразделения группировки войск «Центр».

Кроме этого, отмечено, что российские войска за последние сутки поразили установки ПКР «Нептун» и ЗРК С-200 на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.