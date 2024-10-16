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ВС РФ поразили установки ПКР «Нептун» и ЗРК С-200 на Украине

Также была поражена инфраструктура военного аэродрома и два предприятия.
2024-10-16 12:06:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении украинской пусковой установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун». 

Кроме этого, как отметили в российском оборонном ведомстве, была поражена установка вражеского зенитного ракетного комплекса С-200. Также российские войска уничтожили склад безэкипажных катеров противника. 

Еще сообщается о нанесении огневого поражения инфраструктуре украинского военного аэродрома и двум предприятиям, работающим на вооруженные формирования врага. Одно из них изготавливало взрывчатые вещества и боеприпасы, а другим был нефтеперерабатывающий завод, обеспечивавший топливом ВСУ. 

Также ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 138 районах. 

Помимо этого, Вооруженные силы России освободили населенные пункты Красный Яр на территории Донецкой Народной Республики и Невской в Луганской Народной Республике. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #Нептун #С-200 #поражение
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