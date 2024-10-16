Минобороны России сообщило о поражении украинской пусковой установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».

Кроме этого, как отметили в российском оборонном ведомстве, была поражена установка вражеского зенитного ракетного комплекса С-200. Также российские войска уничтожили склад безэкипажных катеров противника.

Еще сообщается о нанесении огневого поражения инфраструктуре украинского военного аэродрома и двум предприятиям, работающим на вооруженные формирования врага. Одно из них изготавливало взрывчатые вещества и боеприпасы, а другим был нефтеперерабатывающий завод, обеспечивавший топливом ВСУ.

Также ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 138 районах.

Помимо этого, Вооруженные силы России освободили населенные пункты Красный Яр на территории Донецкой Народной Республики и Невской в Луганской Народной Республике.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.