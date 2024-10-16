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Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР

Населенные пункты были освобождены подразделениями группировок «Запад» и «Центр».
2024-10-16 12:02:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские войска в течение суток взяли под контроль два населенных пункта - Красный Яр в Донецкой Народной Республике и Невское в Луганской Народной Республике. Об их освобождении сообщается в сегодняшней сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Невское удалось занять благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Запад», добавили в Минобороны.

В течение суток ВС РФ уничтожили склад безэкипажных катеров. Также российские военные поразили военный аэродром. Нанесены удары по предприятию, где изготавливались взрывчатые вещества и боеприпасы, и нефтеперерабатывающему заводу, обеспечивавшему топливом ВСУ.

Кроме того, нанесено поражение установкам ПРК «Нептун» и ЗРК С-200, а также скоплениям ВСУ в 138 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #красный яр #Невское
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