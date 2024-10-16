Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР

Российские войска в течение суток взяли под контроль два населенных пункта - Красный Яр в Донецкой Народной Республике и Невское в Луганской Народной Республике. Об их освобождении сообщается в сегодняшней сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Невское удалось занять благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Запад», добавили в Минобороны.

В течение суток ВС РФ уничтожили склад безэкипажных катеров. Также российские военные поразили военный аэродром. Нанесены удары по предприятию, где изготавливались взрывчатые вещества и боеприпасы, и нефтеперерабатывающему заводу, обеспечивавшему топливом ВСУ.

Кроме того, нанесено поражение установкам ПРК «Нептун» и ЗРК С-200, а также скоплениям ВСУ в 138 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.