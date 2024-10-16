В подрыве авто в Москве подозревают бизнес-партнера пострадавшего

Мужчина, задержанный по подозрению в подрыве авто предпринимателя на юго-западе Москвы с тремя ранеными, является бизнес-партнером пострадавшего предпринимателя, сообщили в ГСУ СК по Москве.

В квартире подозреваемого мужчины было найдено оружие, уточнили в ведомстве. Пресс-служба столичного СК также опубликовала кадры с задержания.

«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Ранее в прокуратуре сообщили о задержании мужчины 1973 года рождения, подозреваемого в попытке убийства двух или более лиц. Речь идет о подрыве припаркованного автомобиля на улице Профсоюзная, в результате три человека пострадали, один из них находится в реанимации.