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В подрыве авто в Москве подозревают бизнес-партнера пострадавшего

По сообщению следователей, в квартире задержанного нашли схрон с оружием.
Елизавета Кондрикова 2024-10-16 00:54:16
© Фото: skmoscowgsu, Telegram © Видео: skmoscowgsu, Telegram

Мужчина, задержанный по подозрению в подрыве авто предпринимателя на юго-западе Москвы с тремя ранеными, является бизнес-партнером пострадавшего предпринимателя, сообщили в ГСУ СК по Москве.

В квартире подозреваемого мужчины было найдено оружие, уточнили в ведомстве. Пресс-служба столичного СК также опубликовала кадры с задержания.

«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Ранее в прокуратуре сообщили о задержании мужчины 1973 года рождения, подозреваемого в попытке убийства двух или более лиц. Речь идет о подрыве припаркованного автомобиля на улице Профсоюзная, в результате три человека пострадали, один из них находится в реанимации.

#Москва #Автомобиль #Задержание #СК РФ #бизнесмен #подрыв
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