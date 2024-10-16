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В Москве задержали подозреваемого в подрыве авто с тремя ранеными

В результате сегодняшнего подрыва припаркованного авто на юго-западе столицы пострадали три человека, один из них находится в реанимации.
Елизавета Кондрикова 2024-10-16 00:00:23
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

Правоохранители задержали подозреваемого в сегодняшнем подрыве авто на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

«Им оказался житель столицы 1973 г.р. Расследование уголовного дела на контроле», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Задержанного доставят в СК РФ по Москве, где следователи проведут мероприятия по установке причастности мужчины к преступлению. Ранее в связи со случившемся было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на двух и более лиц». В результате взрыва пострадали три человека.

Напомним, взрыв прогремел сегодня утром в припаркованном авто на улице Профсоюзной. Предварительно, инцидент связан с предпринимательской деятельностью одного из пострадавших, он находится в реанимации.

#Москва #Задержание #СК РФ #Прокуратура #подрыв авто
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