В Москве задержали подозреваемого в подрыве авто с тремя ранеными

Правоохранители задержали подозреваемого в сегодняшнем подрыве авто на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

«Им оказался житель столицы 1973 г.р. Расследование уголовного дела на контроле», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Задержанного доставят в СК РФ по Москве, где следователи проведут мероприятия по установке причастности мужчины к преступлению. Ранее в связи со случившемся было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на двух и более лиц». В результате взрыва пострадали три человека.

Напомним, взрыв прогремел сегодня утром в припаркованном авто на улице Профсоюзной. Предварительно, инцидент связан с предпринимательской деятельностью одного из пострадавших, он находится в реанимации.