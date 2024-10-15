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Взрыв прогремел в машине на юго-западе Москвы

Пострадали три человека, возбуждено уголовное дело.
Ирина Егорова 2024-10-15 09:36:15
© Фото: moscowproc, Telegrаm © Видео: moscowproc, Telegrаm

На юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль, сообщает пресс-служба СК РФ. 

«Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», - передает «360».

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

По фотографиям видно, что повреждения получил и автомобиль, и рядом припаркованная иномарка. Предварительно взрыв, произошел между капотом и лобовым стеклом машины. Инцидент произошел на улице Профсоюзная.

#Москва #взрыв #Автомобиль #пострадавшие #СК РФ
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