Взрыв прогремел в машине на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», - передает «360».

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

По фотографиям видно, что повреждения получил и автомобиль, и рядом припаркованная иномарка. Предварительно взрыв, произошел между капотом и лобовым стеклом машины. Инцидент произошел на улице Профсоюзная.