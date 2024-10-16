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Захарова: США повышают риск конфликта на Корейском полуострове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Южной Кореи и Японии не в состоянии сбросить с себя рабское иго американских манипуляций.
Ян Брацкий 2024-10-16 00:48:56
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Соединенные Штаты Америки являются единственной страной, которая повышает риск масштабного конфликта на Корейском полуострове. Такую оценку действиям администрации Белого дома дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом - это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», - заявила Захарова.

Спровоцировать эскалацию ситуации, а после свалить ответственность за последствия на вовлеченных поневоле - классический американский прием, добавила дипломат. Официальные Сеул и Токио, в свою очередь, не в состоянии сбросить с себя рабское иго американских манипуляций, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Согласно документу, стороны обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае нападения на одну из стран. Кроме того, Москва и Пхеньян будут проводить совместные военные учения. Поводом для подписания документа стали заявления США и стран НАТО о поставках дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.

#Россия #Захарова #сша #мид #корейский полуостров
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