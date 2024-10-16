Дроноводы рассказали о «воздушной рыбалке» при помощи БПЛА

Военнослужащие группировки войск «Запад» осваивают новые приемы борьбы с беспилотниками украинских националистов. Инженерная смекалка позволяет нашим бойцам выводить из строя тяжелые беспилотники ВСУ, чтобы потом использовать их против бывших хозяев.

«Манера боя изменилась. Мы начали сбивать их "птицы" своими. Делается крюк под дрон и этим крюком садимся им на винты. Дрон противника падает. За последнюю неделю три штуки так сбили. Восстанавливаем их сейчас и будем применять как FPV, потому что они несут до 60 килограммов», - рассказал командир подразделения БПЛА с позывным «Квадрат».

В подразделениях группировки также функционируют мастерские по изготовлению и ремонту дронов. Тут создаются инженерные шедевры.

«Внедряются новые технологии борьбы с РЭБ на "птицах" , применяются новые дроны, которые могут возвращаться на базу», - добавил «Квадрат».

Как только дрон в небе - оператор из безопасного места начинает выполнять задание. Бойцы, в основном, работают с ударными дронами. Боевой опыт подсказал, что беспилотники можно использовать не только для уничтожения вражеской бронетехники.

«Сейчас большой акцент на FPV, потому что это, по сути, живой и самонаводящийся снаряд. Кроме того, с помощью дронов можно доставлять еду и воду ребятам на передней линии. Сбрасываем им провизию, это упрощает логистику», - поделился боец с позывным «Квадрат».

Управляют дронами-камикадзе настоящие специалисты. На счету у них около тысячи вылетов. Все прошли обучение. Противник постоянно меняет частоты и нашим бойцам приходится оперативно подстраиваться.

В наличии у бойцов ударные беспилотники, дроны с системой сброса боеприпасов, многоразовые БПЛА. Основные цели - скопления живой силы ВСУ и техника врага. Также операторы ведут разведку, сообщая на землю координаты позиций националистов, оказывают существенную поддержку штурмовым группам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.