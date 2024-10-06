Уничтожение двух дронов ВСУ над Харьковской областью попало на видео

Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили два дрона украинских националистов в Харьковской области. Видео боевой работы публикует Минобороны России.
На кадрах с камер наблюдения малых разведывательных БПЛА видно, как они зависают над украинскими дронами, идут на сближение и таранят их в воздухе. Вражеская техника теряет управление и падает на землю.
Зачастую российские военнослужащие охотятся с FPV-дронами. Они быстрые и маневренные, способны развивать скорость до 100 километров в час. От таких скрыться не получится, даже если вовремя заметить их приближение.
Ранее один из ударных дронов ВС РФ уничтожил украинский гексакоптер «Баба Яга» в небе над Раздоловкой в Донецкой народной республике. Тот готовился сбросить мины на наши позиции, но был вовремя обнаружен и уничтожен.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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