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Уничтожение двух дронов ВСУ над Харьковской областью попало на видео

Обычно целями операторов БПЛА становятся позиции ВСУ, блиндажи и боевая техника, но зачастую они уничтожают украинские дроны на подлете к нашим позициям.
2024-10-06 13:07:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили два дрона украинских националистов в Харьковской области. Видео боевой работы публикует Минобороны России.

На кадрах с камер наблюдения малых разведывательных БПЛА видно, как они зависают над украинскими дронами, идут на сближение и таранят их в воздухе. Вражеская техника теряет управление и падает на землю.

Зачастую российские военнослужащие охотятся с FPV-дронами. Они быстрые и маневренные, способны развивать скорость до 100 километров в час. От таких скрыться не получится, даже если вовремя заметить их приближение.

Ранее один из ударных дронов ВС РФ уничтожил украинский гексакоптер «Баба Яга» в небе над Раздоловкой в Донецкой народной республике. Тот готовился сбросить мины на наши позиции, но был вовремя обнаружен и уничтожен.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #Харьковская область #FPV-дрон #Баба Яга
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