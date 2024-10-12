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Операторы дронов СФ провели первые самостоятельные полеты после обучения

В Центре подготовки Северного флота операторов дронов обучают инструкторы имеющие реальный боевой опыт.
Елена Сивонен Игнат Далакян 2024-10-12 21:01:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мурманской области первые самостоятельные полеты совершили контрактники, которые учатся на операторов беспилотников перед отправкой в зону специальной военной операции. В Центре подготовки Северного флота теорию и практику слушатели постигают под руководством инструкторов имеющих реальный боевой опыт.

Прошедшие обучение операторы БПЛА сегодня впервые управляют беспилотниками под открытым небом. В их распоряжении целый день - хватило бы аккумуляторов для FPV - и весь полигон с полосой препятствий, преодолевают которую дроны.

«Надо первоначально научиться сейчас держать высоту, мы летаем примерно на уровне своего роста, метра полтора от земли, чтобы чувствовать горизонт», - объяснил старший оператор БПЛА с позывным Тень.

Дроны пролетают через арки. Затем делают змейку. Все это медленно. Ведь скорость пока не главное. Важнее техника. Нужно, как говорят наставники, «набить руку». И на это отводят, в среднем, пять недель.

Значение БПЛА переоценить невозможно. Огромный спрос сегодня и на операторов, способных виртуозно управлять дронами. Именно таких специалистов, асов этой малой авиации, и готовят теперь на Северном флоте.

По окончанию курса обучения - экзамен. Его принимают инструкторы. «Лис» в их числе, с боевым опытом полетов в зоне спецоперации.

«Помимо того, что они управляют дронами, они должны понимать, как это все работает. Начиная от системы связи дрона с пультом, понимать, как он устроен, предвидеть все возможные его действия», - рассказал инструктор с позывным Лис.

Перед практикой обязательно теория, виртуальные занятия на FPV-симуляторах. С богатым выбором карт, погодных условий, режимов. Дрон-рейсинг, например, это маневрирование на больших скоростях.

«Сложнее, конечно, там, где большое количество объектов, где проходы меньше», - поделился оператор БПЛА с позывным Крот.

Трасс, то есть локаций, тоже множество. «Крот» сегодня летает в городской застройке среди многоэтажек. В то время, как его товарищ с позывным Татарин исследует на дроне сельскую местность.

«Здесь сено, нужно делать змейку между стогов, летать на минимальной высоте, держать высоту и совершенствовать свои дальнейшие навыки», - сказал Татарин.

Бойцов БПЛА учат собирать и разбирать дроны. А еще программировать, калибровать их, настраивать каждый под себя, чтобы FPV-коптер был удобен и нормально функционировал.

«Это то же самое, как автомобиль, ты под себя настраиваешь, ты и «птичка» - это одно», - сказал старший оператор БПЛА с позывным Август.

Оператор с позывным Август учится чувствовать дрон. И ловить ветер. Что важно в условиях крайнего севера. Следующий этап - отработка сброса боеприпасов. Так, чтобы точно по цели. И без дрожи в руках.

Быть с дроном одним целым - этому, в первую очередь, учат в Центре подготовки операторов БПЛА на Северном флоте. А дальше практика, исключительно в небе, и налеточасы. Только так приходит бесценный опыт пилотирования.

Ранее процессом обучения управлению беспилотниками поделились операторы FPV-дронов в Центре подготовки Северного флота. После сдачи экзаменов военнослужащие получили допуск к практическому этапу подготовки.

#армия #Северный флот #бпла #Мурманская область #дроны #обучение #Центр подготовки операторов
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