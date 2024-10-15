МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВВС Израиля поразили свыше 200 позиций и пусковых установок «Хезболлы»

Израильские военнослужащие уничтожили десятки бойцов «Хезболлы» в рукопашных боях, говорится в сообщении.
Владимир Рубанов 2024-10-15 08:24:23
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Global Look Press

Армия обороны Израиля отчиталась о поражении более 200 объектов шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана и в глубине территории этой страны.

ВВС Израиля нанесли удары по позициям с противотанковыми ракетами и пусковым установкам ракет класса «земля-земля», сообщили в армейской пресс-службе.

Израильские военнослужащие уничтожили десятки бойцов «Хезболлы» в рукопашных боях и в результате ударов израильских ВВС, ликвидировали инфраструктуру организации и обнаружили огромное количество оружия, говорится в сообщении.

В ходе одного из рейдов военнослужащие заметили нескольких «террористов», проникавших в здание в этом районе, сообщили в пресс-службе. ВВС Израиля нанесли удар по этому объекту.

Ранее сообщалось, что бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по позициям израильских военных в Ливане и на севере Израиля.

Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана против «Хезболлы» в сентябре. По данным ливанских властей, жертвами израильских ударов стали более 2 тысяч человек.

#Израиль #ВВС #Хезболла #ливан #арабо-израильский конфликт #армия обороны Израиля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 