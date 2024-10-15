ВВС Израиля поразили свыше 200 позиций и пусковых установок «Хезболлы»

Армия обороны Израиля отчиталась о поражении более 200 объектов шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана и в глубине территории этой страны.

ВВС Израиля нанесли удары по позициям с противотанковыми ракетами и пусковым установкам ракет класса «земля-земля», сообщили в армейской пресс-службе.

Израильские военнослужащие уничтожили десятки бойцов «Хезболлы» в рукопашных боях и в результате ударов израильских ВВС, ликвидировали инфраструктуру организации и обнаружили огромное количество оружия, говорится в сообщении.

В ходе одного из рейдов военнослужащие заметили нескольких «террористов», проникавших в здание в этом районе, сообщили в пресс-службе. ВВС Израиля нанесли удар по этому объекту.

Ранее сообщалось, что бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по позициям израильских военных в Ливане и на севере Израиля.

Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана против «Хезболлы» в сентябре. По данным ливанских властей, жертвами израильских ударов стали более 2 тысяч человек.