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Спасение туриста, дрейфовавшего 67 дней в Охотском море, сняли на видео

Группа путешественников отправилась в плавание 9 августа. Брат и племянник пострадавшего погибли.
Ирина Егорова 2024-10-15 08:34:44
© Фото: dvtproc, Telegram © Видео: dvtproc, Telegram

Мужчина, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, подавал сигналы о помощи из последних сил. Его случайно увидел и спас экипаж мимо проходящего корабля.

«Сиди, жди, постараемся», - в ответ кричали ему рыбаки.

Пострадавший провел в открытом море 67 дней. Вместе с ним на борту находился его брат и 15-летний племянник. Они погибли.

Группа отправилась в плавание 9 августа от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Через некоторое время связь с ними была утеряна.

Ночью 14 октября случайные рыбаки обнаружили лодку с погибшими и пострадавшим. Дальневосточная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Пострадавшему туристу оказывается медицинская помощь.

#Охотское море #спасение #Прокуратура #лодка #турист
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