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«Акации» выбили бежавших из-под Угледара боевиков ВСУ с новых рубежей

На боевых выездах экипажи самоходных артиллерийских орудий всегда сопровождают расчеты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам РЭБ.
2024-10-15 06:04:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерии группировки войск «Восток» нанесли разящие удары по позициям подразделений ВСУ, бежавшим из Угледара.

Главная задача артиллеристов из Бурятии - не позволить отступающим националистам окопаться на новых рубежах и обжить лесополосы на Времевском участке Южно-Донецкого направления спецоперации.

«Акации» бьют без промаха. В щепки разделаются блиндажи и временные опорные пункты врага. Во время боевой работы расчет не забывает смотреть на небо. Российская САУ - желанная цель для операторов дронов-камикадзе ВСУ.

«Когда машина выезжает на боевую работу, то я нахожусь с ней. Машина встала на позицию - я наблюдаю за небом в бинокль или тепловизор. Моя задача отслеживать "птичек". При обнаружении летающего объекта я его уничтожаю», - рассказал стрелок расчета поста воздушного наблюдения с позывным «Тетрис».

Наводчики САУ ведут снайперский огонь по целям ВСУ. Ранее один из расчетов «Акации» одним выстрелом осколочно-фугасного снаряда уничтожил блиндаж националистов и стоявшую рядом с ним БМП.

Работать на Угледарском участке фронта стало легче, признаются бойцы. Фронт сдвинулся вперед и «ответка» от неприятеля почти не прилетает.

САУ «Акация» позволяет точно бить на расстояние до 20 километров. Предназначена для подавления и уничтожения пехоты противника, минометных и артиллерийских батарей, ракетных установок, танков и укреплений.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #угледар #САУ 2С3 «Акация»
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