Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3 «Акация» подразделений артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили силы ВСУ на Южно-Донецком направлении спецоперации. Помимо живой силы, поражены укрепления врага, его бронетехника и вооружение.

Один из расчетов точным выстрелом осколочно-фугасного снаряда уничтожил блиндаж националистов и находившуюся рядом БПМ противника.

«Все зависит от корректуры, которую нам дают. Если она точная, то практически всегда попадаем в цель. Цели разные: пехота, боевые машины, окопы, блиндажи. Все стараемся поражать максимально точно. Был случай, били по блиндажу и рядом стояла БМП вражеская. Разбили и блиндаж и БМП. Ребята нам по рации передали», - рассказал старший наводчик САУ «Акация» с позывным «Коммерсант».

Сейчас активность вражеской артиллерии на Угледарском участке фронта значительно снизилась, говорят бойцы. А эффективность контрбатарейной борьбы противника упала в разы.

«Ответка сейчас практически не летит. Фронт сдвинулся вперед и нам стало проще», - добавил «Коммерсант».

Дивизионная самоходная гаубица 2С3 «Акация» предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления противника. Гаубичная пушка поражает цели на дальности до 20 километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.