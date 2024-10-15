МИД Венгрии напомнил ЕС условия для блокировки санкций против России

Официальный Будапешт готов наложить вето на антироссийские санкции в случае отмены для Венгрии исключений на закупку трубопроводной нефти из РФ. С таким заявлением выступил Министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Напомним, в июне 2022 года власти ЕС приняли шестой пакет санкций, который предусматривал введение эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Запрет коснулся морских поставок, импортируемую по трубопроводу «Дружба» нефть решили не трогать по требованию Венгрии.

«Санкции обычно пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения должны оставаться в силе, потому что в противном случае мы наложим вето на санкции», - сказал Сийярто в интервью РИА Новости.

По словам Сийярто, его коллеги в Евросоюзе прекрасно понимают, почему такие исключения предоставляются венгерским властям.

Ранее стало известно, что Петер Сийярто обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером поставки газа в страну. Глава венгерского МИДа заявил, что Будапешт должен быть полностью уверен в энергетической безопасности.