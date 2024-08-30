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Сийярто обсудил с главой «Газпрома» поставки газа в Венгрию

Глава МИД Венгрии напомнил о скором отопительном сезоне, в котором понятны обязанности власти - обеспечить тепло.
Мария Зайцева 2024-08-30 14:21:04
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером поставки газа в страну. Об этом сообщил глава дипведомства в своих социальных сетях.

Министр иностранных дел заявил, что Венгрия не может быть полностью уверена в энергетической безопасности, если лишится газа из России.

«Сегодня в Европе требуется мужество сказать такое, но Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией, которое является одной из составляющих безопасности страны», - говорится в сообщении Сийярто.

Он также напомнил жителям страны, что с 1 октября наступит новый отопительный сезон, в котором очень понятна роль власти - обеспечить тепло в домах.

Ранее Сийярто поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в связи с санкциями на российский газ. Венгрии пришлось пригрозить Киеву.

#в стране и мире #Венгрия #газпром #алексей миллер #Петер Сийярто #поставки #российский газ
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