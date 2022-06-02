Reuters: послы стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против России

Ранее глава ЕК отметила, что лидерам стран ЕС удалось договориться о шестом пакете санкций, благодаря чему европейским державам удастся на 90% отказаться от импорта нефтепродуктов из России до конца года. Глава ЕК назвала это важным шагом.

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Послами стран Европейского союза был утвержден шестой санкционный пакет против Москвы, в нем, в частности, предусматривается частичное отложенное эмбарго на российскую нефть, передает Reuters, ссылаясь на источник в Совете политического объединения.

«Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу», - говорится в сообщении.

В конце прошлого месяца глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поступающая по трубопроводу российская нефть не включена в шестой пакет санкций Евросоюза против России.

Впоследствии глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидерам стран ЕС удалось договориться о шестом пакете антироссийских санкций, благодаря чему у европейских держав получится на 90% отказаться от импорта нефтепродуктов из России до конца года. Глава ЕК назвала это важным шагом.