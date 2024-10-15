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В офисе Зеленского заявили о требовании США снизить возраст мобилизации

Западные политики предлагают забирать украинцев на передовую в 18-25 лет.
Карина Тазетдинова 2024-10-15 18:16:36
© Фото: The Presidential Office of Ukrai, Global Look Press

Советник офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что политики США оказывают давление на Украину, требуя снижения возраста мобилизации. В частности, они предлагают, чтобы он был от 18 до 25 лет.

«Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», - написал Лещенко.

Обосновывают они такое решение тем, что во времена войны во Вьетнаме США отправляли туда военных с 19 лет. Лещенко утверждает, что обе партии Соединенных Штатов говорят о том, что недостаточно одного западного оружия, нужно больше людей.

Информацию о принуждении Запада также подтвердила депутат Верховной рады Мария Ионова. По ее словам, мобилизацию на Украине нужно менять с помощью улучшения финансового обеспечения.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник говорил о том, что сотрудники ТЦК на Украине стали «новыми опричниками», которые наделены чрезвычайными правами на то, чтобы отлавливать людей и отправлять их на передовую.

Помимо этого, на Украине процветают изощренные облавы на места скопления людей - спортзалы, концерты и даже дни рождения.

#Украина #сша #мобилизация #тцк
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