Украинцы, которые побывали на концерте группы «Океан Эльзы», получили в придачу путевку на передовую. Дело в том, что пятничный вечер завершился облавой сотрудников ТЦК.

Украинские военкомы и полиция поджидали людей после выступления группы. Тех, кого успевали догнать, заталкивали в автобусы. На кадрах слышных крики: «меня незаконно задерживают!», «не трогайте человека».

После облавы в интернете завирусился ироничный ролик на мотив одной из песен группы. В тексте солист рассказывает о концерте, на котором задерживали украинцев и «паковали» в машины.

Рейды ТЦК по отлову людей ужесточились. Сотрудники военкоматов ищут мужчин по всей стране. Особенно тщательно в многолюдных местах - в спортзалах, торговых центрах, ночных клубах и кафе.

В частности, в одном из ресторанов Львова очевидцы сняли видео такой облавы на праздновании дня рождения. Такие жестокие методы не спроста, объяснил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Дело в том, что украинские военкомы «охотятся» за людьми из страха. Им грозят передовой в случае не выполнения плана по отлову.

«Перед каждым ТЦК ставится свой план, если брать по регионам то получается в районе 2-3 тысячи в месяц. И каким способом они это реализуют, собственно никого не интересует из их командиров. А главное чем они угрожают - это тем, что, если не выполнить этот план, пойдете сами на передовую», - рассказал Мирошник.

«Добровольцев» сотрудники ТЦК уговаривают с помощью кулаков и электрошокеров. В Одессе процесс «проверки документов» закончился гибелью местного жителя - его избили так сильно, что он скончался до приезда скорой. При этом, с недавнего времени военкомы могут еще и стрелять по гражданскому населению.

«Фактов убийства украинцев сотрудниками Территориальных центров комплектования не один и не два. Они списываются, они покрываются, но такие случаи далеко не единичны», - рассказал военный историк Александр Макушин.

Мобилизация на Украине стала вызывать реакцию у населения, заявил депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. В частности, возмущаются из-за отправки людей из сел, пока элита продолжает развлекаться.

Теперь уклонистов ищут не только по деревням. Несмотря на это, некоторые могут откупиться, заплатив до 25 тысячи долларов. Те же, кто заплатить не могут, отправляются на передовую.

«Давали повестку четыре раза, я не ездил туда. Они приехали, опять дали повестку и сказали необходимо обновить данные. Поехал я проходить комиссию и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог»,- рассказал украинский военнопленный.

Украинцы, как могут, выражают свой протест: вступают в драки с силовиками и поджигают машины ТЦК. Эксперты также подмечают, что беспредел со стороны военкомов происходит из-за колоссальных потерь ВСУ на всех направлениях.

«Главная задача наловить как можно больше людей. Которые должны попытаться своими телами остановить продвижение российских войск», - отметил военный историк Александр Макушин.

Киевский режим объяснили массовые облавы срывами планов мобилизации и недостатком живой силы. Ранее Зеленский призывал «воевать до последнего украинца».

Известно, что украинские военкомы вечером 11 октября провели рейд после концерта музыкальной группы «Океан Эльзы» в центре Киева. Тогда мужчин силой заталкивали в машины и увозили в неизвестном направлении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в разговоре со «Звездой» прокомментировал ситуацию с мобилизацией на Украине. Он заявил, что сотрудники ТЦК стали «новыми опричниками», которые наделены чрезвычайными правами на то, чтобы отлавливать людей и отправлять их на передовую.