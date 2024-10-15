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Росавиация отменила сертификаты «Витязь-Аэро» после катастрофы Ми-8

Из-за крушения вертолета Ми-8 погибли три члена экипажа, два гида туркомпании и 17 туристов.
Карина Тазетдинова 2024-10-15 17:05:03
© Фото: ТРК «Звезда»

Минтранс РФ аннулировал сертификаты для выполнения полетов компании «Витязь-Аэро», вертолет которой потерпел крушение на Камчатке в августе этого года. В сообщении указано, что документ не подлежит восстановлению.

«Росавиация аннулировала сертификат камчатской вертолетной авиационной компании "Витязь-Аэро" для выполнения коммерческих воздушных перевозок», - следует из заявления.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт подчеркнул, что отношение авиакомпании к безопасности полетов привело к трагичным последствиям. Он назвал это недопустимым.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 31 августа в районе горного массива Вачкажец. На его борту были три члена экипажа, два гида туркомпании и 17 туристов. Все они погибли.

Позже губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил об увольнении гендиректора и замдиректора по летной работе авиакомпании в связи с трагедией.

#в стране и мире #вертолет #Камчатка #ми-8т #минтранс рф #росавиация #Витязь-Аэро
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