Врач рассказал о состоянии мужчины, выжившего в Охотском море

Житель Бурятии, пробывший два месяца в Охотском море без еды и пресной воды, доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Пациент более-менее стабильный. Сейчас мы занимаемся его обследованием, оформим необходимые документы, разместим в реанимационное отделение и будем заниматься обследованием», - сказал исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.

Для установления степени обезвоживания и дальнейших прогнозов необходимо взять весь спектр анализов и обследовать пострадавшего. После проведения обследования можно будет точно оценить состояние пациента, отметил представитель клиники.

Напомним, ночью 14 октября рыбаки обнаружили в Охотском море лодку, в которой находились один выживший и два трупа. Как позже выяснилось, обезвоженный турист провел в открытом море два месяца без еды и пресной воды. За это время на борту скончались племянник и брат пострадавшего, чьи тела до дня обнаружения лодки тоже находились на борту.