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Боррель усомнился в идее военного принуждения Москвы к переговорам

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что серьезных предложений от западных стран по урегулированию кризиса на Украине до сих пор не поступало.
Ян Брацкий 2024-10-15 01:52:24
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Перспектива силой заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной выглядит весьма отдаленной. В этом журналистам признался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину... чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», - цитирует Борреля РИА Новости.

Минувшим летом президент Владимир Путин предложил мирный план по Украине, предусматривающий немедленное прекращение огня.

В качестве главных условий Кремль выдвинул полный вывод ВСУ с территории новых российских регионов, отказ киевского режима от вступления в НАТО, безъядерный и нейтральный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Выполнение этих условий позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры, уточнил глава российского государства.

Ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что серьезных предложений от западных стран по урегулированию украинского кризиса пока не поступало. Тем не менее, в иностранных СМИ данные по этой теме появляются «как черт из табакерки», уточнил он.

#Путин #Украина #ЕС #переговоры #Боррель #мирный план
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