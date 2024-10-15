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Британия отменила переговоры с Грузией в сфере обороны

Кроме того, Лондон приостановил совместную программу кибербезопасности.
Владимир Рубанов 2024-10-15 11:54:40
© Фото: Florian Gaertner Photothek Media Lab, Global Look Press

Британия отменила переговоры между штабами обороны и приостановила совместную с Грузией программу кибербезопасности, сообщил посол королевства Гарет Уорд в интервью «Интерпрессньюс».

По его словам, отношения между Великобританией и Грузией «были испорчены шагами, предпринятыми грузинским правительством в этом году». В Лондоне «были обеспокоены», когда парламент принял закон, «ограничивающий деятельность гражданского общества, хотя он встретил большую оппозицию со стороны общественности», сказал Уорд.

«Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали пропагандировать теории заговора и делать предположения о том, что западные партнеры подрывают Грузию», - отметил британский дипломат.

Посол заявил, что закон о «прозрачности иностранного влияния» (так называемый закон об иноагентах) «вредит неправительственным организациям и свободным СМИ в Грузии». Этот нормативный акт непропорционален и подавляет свободу слова, а также «стигматизирует тех, кто делает хорошую работу для общества», сказал Уорд.

Ранее депутаты Европарламента подготовили проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии», в котором содержится призыв к Тбилиси ввести санкции в отношении Москвы.

В июле США приостановили помощь Грузии из-за закона об иноагентах, а также перенесли на неопределенный срок военные учения Noble Partner 2024 («Достойный партнер-2024»).

#в стране и мире #сша #Европарламент #Грузия #санкции #Британия #закон об иноагентах
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