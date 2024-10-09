В Грузии назвали отвратительными призывы ЕП ввести санкции против России

Призывы Европарламента ввести санкции в отношении России отвратительны. Такое заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Мы бы гарантированно ввергли народ и страну в экономический коллапс и с большой вероятностью поставили бы ее перед угрозой военного противостояния», - отметил он.

В свою очередь министр экономики страны Леван Давиташвили сообщил, что Тбилиси не планирует вводить санкции против Москвы.

«Мы принимаем все решения исходя из интересов грузинского народа. Наши партнеры должны понять, что все наши решения служат благополучию страны, а это часть благополучия Европы в целом», - приводит его слова Радио Sputnik.

Во вторник, 8 октября, депутаты Европарламента подготовили проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии». В документе подверглись критике принятые в стране законы, в том числе об иноагентах. В связи с этим в ЕП Грузию, как кандидата в Евросоюз, призвали ввести санкции против России.

Ранее международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил, что грузинский народ не хочет быть орудием в руках Запада для борьбы с Россией.