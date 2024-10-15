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WP: Нетаньяху заявил США о готовности бить по военным объектам Ирана

Ранее эксперт Института национальной энергетики Александр Фролов предупредил о значительных последствиях возможного удара Израиля по территории Ирана.
Ян Брацкий 2024-10-15 00:39:47
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Global Look Press

Армия обороны Израиля готова ударить по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Об этом властям США сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не нефтяным или ядерным», - пишет газета Washington Post.

Ранее замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил возможные последствия израильского удара по Ирану.

По его словам, прилегающий к территории Ирана Ормузский пролив является важнейшей в мире нефтегазовой артерией. Удары ЦАХАЛ повлекут за собой «значительный эффект», предупредил эксперт.

Напомним, 1 октября Тегеран во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав свои действия самообороной.

С территории Ирана были запущены около 180 баллистических ракет. Израильские ПВО не смогли перехватить их все, некоторые достигли своих целей.

#сша #Израиль #Иран #нетаньяху #ракетный удар
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