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Трамп предложил использовать армию США в день выборов

Он добавил, что источником потенциальных проблем выступают не мигранты, а «внутренний враг».
Ирина Егорова 2024-10-14 08:27:05
© Фото: Aimee DilgerKeystone Press Agency, Globallookpress

Дональд Трамп предложил бороться с беспорядками, которые могут начаться в день выборов в США, силами Национальной гвардии или армии. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«У нас в стране есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные лунатики. Если нужно, с ними справится Национальная гвардия, если очень нужно — военные», — сказал он.

Трамп добавил, что источником потенциальных проблем выступают не мигранты, а «внутренний враг». При этом он не уточнил, кого подразумевает под этим выражением.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов изначально должен был выдвигаться Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах в июне он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис. 

По данным онлайн-платформы Polymarket, шансы Трампа на победу увеличились до 50% после второго покушения  у гольф-клуба во Флориде.

#в стране и мире #сша #Трамп #Выборы #беспорядки
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