Тайвань отметил приближение 27 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 25 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство.

«16 самолетов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и восточную ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом», - говорится в заявлении, опубликованном в Х.

Китай накануне заявил о начале учений «Совместный меч-2024В» вокруг Тайваня - для этого организованы сухопутные и ракетные войска, флот и авиация. Мероприятие направлено на отработку действий по блокаде ключевых портов и территорий. Тайвань с осуждением отреагировал на заявление Китая о начале учений, назвав действия Пекина провокацией.