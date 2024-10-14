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Тайвань отметил приближение 27 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

Указано, что 16 самолетов китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ирина Егорова 2024-10-14 06:28:59
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Globallookpress

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 25 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское оборонное ведомство.

«16 самолетов пересекли срединную линию и вошли в юго-западную и восточную ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом», - говорится в заявлении, опубликованном в Х.

Китай накануне заявил о начале учений «Совместный меч-2024В» вокруг Тайваня - для этого организованы сухопутные и ракетные войска, флот и авиация. Мероприятие направлено на отработку действий по блокаде ключевых портов и территорий. Тайвань с осуждением отреагировал на заявление Китая о начале учений, назвав действия Пекина провокацией.

#Китай #в стране и мире #учения #пво #кнр #Тайвань
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